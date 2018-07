Estudantes acampam na sede do Incra, em Salvador Cerca de 200 estudantes baianos de Agronomia, Magistério e Pedagogia da Terra, ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e ao Movimento de Trabalhadores Assentados Acampados e Quilombolas (Ceta), estão acampados desde a manhã de hoje na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Salvador. O objetivo é apoiar a Jornada Nacional em Defesa da Educação e do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), promovida por organizações sociais do campo. A manifestação deve se estender até a noite de quarta-feira.