Estudantes apresentam baixo desempenho no Enem

Segundo o Ministério da Educação (MEC), 52,98% dos concluintes do ensino médio regular ficaram abaixo da média em 2010 (511,21). Já em 2009, a porcentagem foi de 55,45% - naquele ano, a média foi de 501,58.

É a primeira vez que a Teoria de Resposta ao Item (TRI), que calibra o grau de dificuldade de avaliações distintas, permite a comparação de dois Enems consecutivos. Já no cenário diametralmente oposto, o índice de estudantes que obteve desempenho igual ou acima da médio na prova objetiva do Enem variou de 44,55% para 47,02% entre 2009 e 2010.

No mesmo período, o número de alunos concluintes do ensino médio que se inscreveram e fizeram a prova aumentou de 824.027 (45,8% do total de concluintes) para 1.011.952 (56,4%), entre 2009 e 2010. Para o ministro da Educação, Fernando Haddad, o aumento da nota média da prova foi acompanhado de uma maior participação de estudantes.

Os números do último Enem foram discutidos ontem durante reunião da coordenação política do governo, no Palácio do Planalto, que contou com a participação do ministro. Segundo Haddad, a presidente Dilma Rousseff "compreendeu o significado" de um aumento de 9,63 pontos na média.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.