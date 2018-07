Estudantes apresentam projetos sustentáveis Projetos desenvolvidos por alunos do ensino fundamental e médio exaltam a ação individual e comunitária na proteção do planeta. É a Feira de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, que se encerra hoje no armazém 4 do Pier Mauá. São 120 trabalhos, alguns com viabilidade econômica. É o caso do sabão caseiro preparado à base de óleo de cozinha usado, do Colégio Juarez Wanderley, em São José dos Campos. O custo de uma barra de sabão é de R$ 0,16, e ela pode ser vendida por R$ 1. Há também, por exemplo, cimento ambiental e roupas feitas de embalagens. São ideias boas e simples, espalhadas por 450 metros quadrados do pavilhão. O armazém abriga também exposições. A mais interessante é a que apresenta os biomas do Brasil. / ROBERTA PENNAFORT