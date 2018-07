Estudantes chineses batem recorde de dominó humano

Um grupo de 10.276 estudantes secundaristas chineses conseguiu na quinta-feira para bater o recorde do maior dominó humano do mundo, segundo o Guinness World Records.

Os participantes da cidade de Ordos, na província da Mongólia Interior, no norte da China, se sentaram em fila antes de cair para trás em sequência.

A evolução levou 1h20 para ser completada. Ao final, os estudantes caídos formaram no chão os caracteres chineses que significam "Linda Ordos".

Os estudantes haviam passado mais de 12 horas, ao longo de três dias, treinando para o evento.

O recorde anterior havia sido estabelecido em 2000 por 9.234 estudantes de Cingapura.

Regras

Pelas regras do evento, os participantes tinham que cair para trás menos de cinco segundos depois da pessoa da frente e não podiam levantar até o final da sequência.

"O dominó humano foi um sucesso. O novo recorde é de 10.276 pessoas. Este é um novo recorde do Guinness", afirmou a representante do livro dos recordes Wu Shaohong ao final do evento.

O dominó foi iniciado pelo jogador de basquete chinês Mengke Bateer, ex-estrela da NBA (a liga americana de basquete profissional), que passou uma bola a Li Xiaodong, no primeiro lugar da fila de estudantes.

"Enquanto estava ali, pensei em um monte de coisas. Mas o que eu pensei mais fortemente foi na pura emoção em saber que eu era parte da criação de um novo recorde", afirmou Li à agência de notícias chinesa Xinhua. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.