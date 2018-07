Estudantes correm nus nas Filipinas

Todos os anos, integrantes da fraternidade Alpha Phi Omega, da Universidade das Filipinas, tiram a roupa para participar da chamada "Corrida da Oferenda", em que eles correm nus em torno do prédio principal da universidade, chamando atenção para algum assunto de interesse público. Este ano, os corredores protestaram contra as medidas aprovadas para realizar emendas na constituição, que estão sendo consideradas uma manobra dos aliados da presidente Gloria Arroyo para estender seu mandato. Centenas de estudantes e curiosos lotaram as dependências da universidade para ver os corredores de perto. Muitas jovens que se aglomeraram na rua gritaram e aplaudiram os participantes, que desfilaram mascarados e distribuíram rosas para o público. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.