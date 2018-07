Estudantes criam guia online de serviços Dois estudantes de graduação da USP desenvolveram um site colaborativo no qual se pode obter indicações sobre um bom contador, uma gráfica de qualidade, um dentista cuidadoso. Quem indica - ou desaprova - são os próprios usuários do sistema. "A ideia surgiu por causa das dificuldades no ramo da construção civil. A maioria das pessoas seleciona provedores de serviços por meio do bom e velho boca a boca", diz Fernando Okumura, um dos criadores do www.kekanto.com.