Estudantes da UFMG fazem protesto contra homofobia Estudantes e professores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) promoveram um "beijaço" em frente à reitoria da instituição no início da tarde de hoje. O carinho coletivo foi um protesto contra a agressão a dois casais homossexuais ocorrida no início do mês. Ao todo, cerca de 150 pessoas participaram da manifestação, que não teve registro de problemas.