Estudantes da UFRJ ocupam Canecão Cerca de 200 estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) ocuparam de forma pacífica, às 21h de ontem, o prédio onde funcionava a casa de shows Canecão, em Botafogo, na zona sul do Rio. O imóvel é vizinho de um dos campi da universidade e pertence à UFRJ, que, após décadas de disputa judicial com os inquilinos, conseguiu reaver a área em 2010. No entanto, o prédio está fechado desde que foi devolvido à UFRJ.