Estudantes da USP decidem desocupar prédio da reitoria Reunidos em assembleia, os estudantes da Universidade de São Paulo (USP) decidiram no começo da noite de hoje deixar o prédio da reitoria da universidade. A invasão fez parte do apoio dos estudantes à greve dos funcionários da USP, que já dura mais de 40 dias. A assessoria da reitoria não foi localizada para comentar o assunto, mas o sindicato dos trabalhadores da USP relatou que, além de encerrar a ocupação, a assembleia dos estudantes decidiu apoiar todas as decisões que vierem a ser tomadas pelo comando de greve, enquanto durar o movimento.