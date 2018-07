Estudantes da USP e Unicamp fecham Avenida Paulista A Avenida Paulista, no sentido Paraíso, teve todas as suas faixas interditadas nesta quarta-feira, 09, por um grupo de aproximadamente 300 estudantes da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Os manifestantes se reuniram a partir das 16 horas no vão livre do Masp e pretendem seguir até a Assembleia Legislativa de São Paulo, pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio.