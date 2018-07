Estudantes da USP terão moradia no centro de SP A Prefeitura de São Paulo assinou hoje um convênio com a Universidade de São Paulo (USP) que prevê a criação de 98 apartamentos destinados à moradia de estudantes no centro da cidade. As novas unidades serão instaladas em dois prédios localizados na Rua José Bonifácio e na Rua Benjamin Constant.