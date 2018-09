Estudantes deixam a sede da Fundae Cerca de 60 estudantes invadiram a sede da Fundação para o Desenvolvimento e o Aperfeiçoamento da Educação e da Cultura (Fundae), em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira. Formado por acadêmicos das universidades federais de Santa Maria (UFSM) e do Rio Grande do Sul (UFRGS), o grupo entrou no prédio às 9h e manifestou sua disposição de permanecer pelo menos até este sábado, mas desistiu da idéia e deixou o local no final da tarde, logo depois de saber que a Justiça havia concedido reintegração de posse à fundação. Os estudantes explicaram que queriam chamar a atenção das autoridades para as irregularidades cometidas por fundações de apoio a universidades em todo o País. Um porta-voz dos invasores disse que em vez de captar e gerenciar recursos, as fundações acabam desviando dinheiro público. A própria Fundae está envolvida numa fraude de R$ 44 milhões no Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran/RS). Ex-diretores da fundação respondem a um processo da Justiça pela acusação de superfaturamento de serviços prestados à autarquia.