Estudantes desaparecidas em SP já planejavam fuga, diz amiga

A estudante Ana Lívia Destefani Luciano, de 16 anos, comentou com uma amiga da escola, de 15 anos, há cerca de um mês, que tinha vontade de "dar uma fugida, sair de São Paulo, viajar um pouco". O plano seria concretizado nas férias, que começam no dia 27. A amiga de Ana Lívia, Giovanna Maresti Sant'Anna Silva, de 16 anos, fazia parte da aventura. O motivo, segundo a amiga, era que elas estavam "cansadas de São Paulo" e "tinham vontade de conhecer muitos lugares". Ana Lívia e Giovanna em Imagens divulgadas por familiares A colega, no entanto, estranha não ter recebido nenhuma ligação das amigas. "Eu falei para a Ana Lívia: "Se você fugir, me avisa. Não precisa dizer onde você está. É só para eu não ficar preocupada." Na sexta-feira, por volta de 16 horas, o telefone tocou. "Ouvi um 'alô' abafado e distante, que parecia ser da Ana Lívia, mas não dá para saber", disse a adolescente. Segundo ela, a falta de contato pode ser sinal de que algo de errado possa ter acontecido. Ela ponderou a informação, recebida pela família das meninas, de que elas teriam pego uma carona na Avenida Paulista rumo ao Terminal Rodoviária da Barra Funda. "Se elas chegassem à Barra Funda por volta de 1 hora da manhã, o metrô estaria fechado e elas não poderiam ir a lugar algum. Lá, não tem ônibus para Minas. A Barra Funda é perigosa. Por que não teriam pegado carona para a Rodoviária do Tietê?", questiona-se. Outra amiga, para quem Ana Lívia também contou a idéia da fuga, disse que as duas planejavam ir para "algum lugar montanhoso". "Elas disseram que não queriam saber de praia." No colégio, o assunto do momento é o sumiço das meninas. Segundo uma estudante do 3º ano do ensino médio, anteontem uma das orientadoras da escola passou de sala em sala para explicar o ocorrido e buscar informações. "Depois, virou um bafafá. Mas o que chamou a atenção do pessoal mesmo foi o sumiço do diário da Giovanna", disse uma colega, da mesma sala das meninas. Ela contou que Giovanna "gostava muito de escrever e enchia um caderno com tudo o que pensava". Giovanna deixava o caderno, "sempre, sempre", em seu armário no colégio. Sabendo disso, após a conversa com a orientadora, os alunos resolveram investigar - conversaram com um dos inspetores de corredor e abriram o armário, "em busca de pistas". A surpresa foi que o diário não estava lá. "A solução pode estar no caderno, mas ela deve ter levado junto para registrar o que está sentindo."