Estudantes desocupam prédio da Unesp após 7 dias Depois de uma semana acampados no prédio da administração, mais de 80 estudantes deixaram hoje a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) em Presidente Prudente, no interior do Estado. Eles se retiraram depois que a Justiça concedeu a reintegração de posse solicitada pela diretoria. Um oficial de Justiça entregou a liminar do juiz Leonino Carlos da Costa Filho a nove universitários citados no processo. A Polícia Militar (PM) acompanhou a saída dos estudantes, que estavam no local desde o último dia 2.