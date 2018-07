Estudantes do CE marcam protesto por tarifa e educação O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal do Ceará (UFC) promove manifestação na tarde desta terça-feira, 2, em Fortaleza. O grupo vai cobrar melhorias no transporte público com a redução da tarifa de ônibus de R$ 2,20 para R$ 2,00, com meia para estudantes a R$ 1,00.