Estudantes do PR dizem que prova do Enem foi fácil Os primeiros estudantes que fizeram a prova de hoje do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), no Bairro Prado Velho, em Curitiba, começaram a deixar as salas por volta das 15 horas. E todos afirmaram acreditar que, desta vez, não haveria problemas como os registrados em anos anteriores. Na PUC, onde mais de 13 mil pessoas fizeram os exames, não tinham sido registrados maiores incidentes até esta tarde.