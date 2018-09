Estudantes em MG são chamados para conferir Enem

Segundo a DPU, foi também uma determinação da Justiça Federal que obrigou o Ministério da Educação (MEC) a enviar ao órgão os espelhos das provas, redações e atas de presença no Enem dos 187 estudantes. Isso porque, apesar de terem participado do processo de seleção da UFMG, eles continuam sem nota, já que a instituição adotou o exame nacional como primeira etapa.

O objetivo da defensoria é permitir que cada um dos alunos possa conferir suas provas e presenças para verificar se a falta da nota no Enem ocorreu por algum erro do estudante ou se a falha foi do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão ligado ao MEC responsável pelo exame. Para fazer a conferência, os estudantes devem ter uma cópia do boletim de desempenho, que pode ser obtida no site do Inep (www.inep.gov.br).

De acordo com a responsável pela ação, a defensora pública Giêdra Cristina Pinto Moreira, se for constatado que o estudante marcou corretamente a resposta e a cor do caderno de provas - o que significa que a falta da nota seja por causa de erro do MEC -"caberá pedido de correção das questões". A assessoria da DPU afirma que apenas parte dos estudantes beneficiados está cadastrada no órgão, mas que todos os 187 candidatos podem fazer a consulta na sede da defensoria, localizada no número 15 da rua Pouso Alto, no bairro Serra, região centro-sul de Belo Horizonte.

O Enem teve uma série de falhas na ordem e numeração de questões. Após o exame, a Justiça Federal concedeu liminar para que 3.326 estudantes pudessem fazer o vestibular da UFMG, mas apenas os 187 compareceram. A universidade afirma que, caso os candidatos tenham decisão judicial favorável, as vagas estão garantidas.