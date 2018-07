Estudantes entram em confronto com policias no RS Estudantes da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, entraram em confronto com a Polícia no final da tarde desta quinta-feira, 12, em protesto contra o aumento de mensalidades. Cerca de 50 pessoas participavam da manifestação. De acordo com a Brigada Militar, dois agentes ficaram feridos. Não há registro de detidos.