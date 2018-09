Estudantes escondem rádio pirata para fugir de batida Um grupo formado por pelo menos cinco estudantes universitários teriam escondido um aparelho transmissor de uma rádio clandestina para ''fugir'' de uma suposta batida da Policia Federal no campus da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) no final da manhã de hoje. A sede da Policia Federal em Campinas não confirmou a fiscalização na universidade, mas informou que realiza este tipo de procedimento quando é solicitada pela Anatel. Por sua vez, a Anatel relatou que chegou a receber uma denúncia da existência de uma rádio pirata no campus da Unicamp.