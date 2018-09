Estudantes ficam em coma alcoólico após trote no PR Três estudantes da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), a cerca de 120 quilômetros de Curitiba, foram internados em coma alcoólico, após participarem de trote. Os três calouros, entre eles dois adolescentes, foram internados em um hospital da cidade e liberados no fim da tarde de hoje. Os estudantes tiveram parte dos cabelos cortados e as unhas pintadas de vermelho. Um boletim de ocorrência foi registrado pela família de um dos calouros.