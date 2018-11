Estudantes inovam na despedida da escola

O final de ano dos estudantes que concluíram o ensino médio é marcado por dúvidas, expectativas e também por rituais de despedida da escola: gincanas, uma valsa no pátio, o plantio de uma árvore. São escolhas em diversos colégios de São Paulo para marcar o fim do ciclo, além da tradicional festa de formatura.

"Existe uma sensação de liberdade, de "eu consegui". O jovem sente que superou uma fase, como em um videogame", afirma Quézia Bombonato, presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia.

Beatriz Cintra, de 17 anos, aluna do Colégio Nossa Senhora das Graças, o Gracinha, conta que todos os anos os estudantes que estão partindo fazem a "semana da alegria". A cada dia vestem uma fantasia e têm a permissão da escola para entrar nas salas, dançar e cantar com professores e colegas.

"É uma coisa que esperamos a vida toda, pois desde pequenos vemos acontecer. Acho um jeito divertido de se despedir."

Fátima Miranda, orientadora educacional do Colégio Pio XII, explica que a instituição organiza atividades ao longo de cinco dias para marcar a transição da adolescência para a vida adulta. A semana começa com um café da manhã com os educadores e os alunos que estão se formando vestidos de pijama. Depois, há uma gincana com os professores. "O simbolismo desse dia é muito forte, pois os jovens percebem que cresceram e podem brincar de igual para igual com os mestres." "Na queimada eu acertei minha mãe, que também é professora da escola. Foi bem divertido", conta Thalita Malachim, de 17 anos.

No último dia de despedidas, alunos de todos os anos do ensino médio se reúnem no ginásio e dançam três valsas sem ensaio prévio, sendo a última companhia de professores ou de um dos pais - momento em que muitos choram. Meninos vestem terno e meninas, caprichados vestidos longos. "Estudei aqui desde o pré, a possibilidade de um novo começo me dá medo. Mas uma hora temos de crescer", afirma Jade Dias de Melo, de 17 anos, oradora da turma.

Amizades. Vestida de estrela do rock e abraçada aos amigos, Janaína Colatto celebrava suas últimas horas no Colégio Humboldt. "O tempo na escola marca principalmente por causa das amizades que conquistamos aqui e que vão durar a vida inteira", diz. Thalita Malachim, do Pio XII, não tem a mesma certeza. "Dá uma tristeza grande, pois eu moro longe do colégio e da maioria. Sei que muita gente daqui eu não verei nunca mais."

No Humboldt, os alunos plantam uma árvore. "Plantar significa deixar uma marca viva do grupo no local onde a maioria aprendeu a viver e conviver, construindo a cidadania e a autonomia para agora percorrer outros caminhos", diz a coordenadora, Doroteia Bartz. Antes de partir, os jovens também escrevem cartas a si mesmos, que são fechadas e guardadas em uma caixa lacrada. Depois de cinco anos, o colégio os convida a voltar para reler as mensagens.

No Gracinha, após alguns excessos nos rituais de despedida nos últimos anos, como pichações nos muros e vidros quebrados, a escola resolveu combinar regras com os alunos. "Mas podemos até "sequestrar" alunos e professores para o pátio. No final, eles estão cantando junto com a gente", conta Beatriz Cintra, de 17 anos, que, apesar de festejar, ainda estava estudando para uma recuperação de química.

Além da semana de celebração, alguns colégios apostam em fórmulas já clássicas, como festas de formatura em bufês e viagens a Porto Seguro, na Bahia, no mês de outubro. Alguns alunos contam que voltam mais unidos dessas viagens, primeira oportunidade que têm de experimentar uma maior autonomia. "A gente aprende a superar as panelinhas, todo mundo ficou mais próximo. Foi a melhor viagem da minha vida, vai dar saudade", diz Julia Teixeira, do Pio XII.

