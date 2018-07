Estudantes mantêm ocupação da reitoria da USP

Estudantes da USP continuam ocupando a reitoria e a administração da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) na manhã desta quarta-feira, 2.

Do lado de fora dos prédios, cerca de 15 pessoas encapuzadas reafirmaram as reivindicações dos ocupantes e alegaram que devem desocupar a FFLCH ainda hoje.

Os alunos da USP querem a saída da Polícia Militar do câmpus da Cidade Universitária, na zona oeste da capital, e a retirada de quaisquer processos administrativos contra estudantes, professores e funcionários. A reitoria da universidade ainda não se manifestou sobre a ocupação.

No começo da madrugada desta quarta-feira, cerca de 100 pessoas invadiram o prédio da reitoria da USP. Elas deixaram uma assembleia de estudantes na FFLCH, que depois de cinco horas decidiu, por 559 votos contra 458, pelo fim da ocupação do edifício da diretoria das faculdades, iniciada na madrugada da última sexta-feira, 28. Com os rostos cobertos com camisas, quebraram um portão localizado na parte de trás do edifício da administração central. Não havia guardas universitários ou policiais por perto.

* Alterada às 15h50 para correção de informações e acréscimo da galeria de fotos