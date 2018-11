Estudantes marcam ato contra expulsões na USP

Estudantes da Universidade de São Paulo (USP) convocaram para hoje, às 13 horas, ato em repúdio à expulsão de seis alunos - decisão divulgada no sábado no Diário Oficial, em despacho do reitor João Grandino Rodas. A manifestação será na frente do prédio da Reitoria. Os estudantes planejam iniciar um acampamento no local a partir de hoje.

A expulsão veio como punição pela ocupação, iniciada em março de 2010, de um prédio da Coordenadoria de Assistência Social (Coseas). Ocupantes reivindicavam mais moradias estudantis. A aluna de Artes Cênicas Aline Dias Camoles, uma das expulsas, diz não reconhecer a decisão. "O que a reitoria está fazendo é um absurdo. É revoltante punir estudantes por lutarem por melhorias na universidade."

Aline entrou na USP em 2005 e diz que faltava apenas terminar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para se formar. Segundo ela, a reitoria tem promovido uma perseguição política contra alunos, professores e servidores que se mobilizam criticamente. "O acusador neste processo também é o julgador. A USP acusa, produz provas, testemunhas, julga e pune", diz ela.

A principal crítica dos alunos em relação à decisão da reitoria é de que ela foi baseada em um decreto da época do regime militar. O decreto de n.º 52.906, de 1972, prevê como infração, passível de expulsão, atos como "afixar cartazes", "praticar ato atentatório à moral ou aos bons costumes" e "promover manifestação ou propaganda de caráter político-partidário".

Em dezembro de 2010, cerca de 200 estudantes haviam realizado uma manifestação pedindo a revogação desse regimento. Pelo menos outros 11 alunos estão sofrendo processos na universidade que podem resultar em expulsão - além de funcionários, a maioria deles ligada ao sindicato dos servidores (Sintusp).

Além do ato, foi agendada para as 17 horas de hoje uma reunião entre os estudantes no prédio do Conjunto Residencial da USP (Crusp). As aulas na universidade acabaram no dia 7.