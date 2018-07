Estudantes montam barricada na USP

Na madrugada de ontem, estudantes se prepararam contra uma possível ação policial de reintegração de posse, armando uma barricada com galhos, pedaços de madeira, pedras, bancos e sacos de cal em frente à moradia estudantil da Universidade de São Paulo (USP). Desde 2010, salas do bloco G estão ocupadas por alunos que reivindicam mais vagas no Conjunto Residencial da USP (Crusp). A reintegração não ocorreu.

Os universitários acreditavam que a reintegração ocorreria ontem por causa da data que consta em um despacho judicial. Mas a decisão em questão se referia ao prazo para a manifestação da universidade sobre o caso - este, sim, finalizado ontem.

A reitoria confirmou que ainda não há decisão para a desocupação do bloco. O processo continua em tramitação. Segundo o movimento, intitulado Moradia Retomada, 47 estudantes residem na ocupação.

Por causa do bloqueio, o serviço odontológico oferecido no bloco foi interrompido. A USP não informou quantas pessoas foram prejudicadas.

Uso das salas. Antes da ocupação, as salas eram usadas pela Coordenadoria de Assistência Social (Coseas).

Em dezembro, o reitor João Grandino Rodas expulsou seis alunos que participaram dessa ocupação. De acordo com a reitoria, eles foram responsabilizados, entre outras coisas, por prejuízos causados. / P.S.