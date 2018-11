Estudantes nus fazem manifestação nas Filipinas

Dezenas de estudantes correram nus pelo campus da universidade das Filipinas nesta quarta-feira, atraindo milhares de curiosos ao local.

O evento é organizado por uma fraternidade de alunos e tem como objetivo chamar atenção a uma causa social. Este ano, os jovens pediam justiça a 45 pessoas vítimas de uma explosão em setembro no país.

A polícia suspeita que a explosão tenha sido resultado do uso de violência entre a fraternidade que organiza o evento e uma outra irmandade. No entanto, as duas entidades negam qualquer envolvimento.

A manifestação acontece no país desde 1977.