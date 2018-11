Estudantes ocupam reitoria da Universidade de Pelotas

Hoje, a Justiça determinou que os estudantes deixassem o local até as 16h, sob pena de multa diária para a liderança do movimento. Eles passaram a noite acampados em frente à entrada do gabinete do reitor e, até por volta das 15h, ainda não haviam se retirado. Ainda de acordo com a assessoria da Ufpel, foi entregue um documento com reivindicações dos alunos, mas sem a assinatura de uma entidade específica.

No twitter do Diretório Central dos Estudantes, constam as mensagens "ai gente atenção... precisamos de todos os alunos aqui no anglo antes das 16 horas"; "vamos ir contra as atitudes tomadas pelo reitor"; e "vamos agir sem violência, mostrar o respeito dos alunos", todas postadas na tarde de hoje. Em nota, a reitoria afirmou que "o ato comandado pelo DCE com atitudes agressivas e desrespeitosas extrapolou os limites da democracia e da civilidade".