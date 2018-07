Estudantes protestam contra tarifa de ônibus em ES e PI Estudantes dos Estados do Piauí e do Espírito Santo realizaram protestos na noite de ontem e na manhã de hoje contra o aumento nas passagens de ônibus municipais. Na manhã de hoje, por volta das 7 horas, cerca de 100 estudantes se concentraram em frente ao Palácio Anchieta, no centro de Vitória. Segundo a Polícia Militar, os manifestantes bloquearam as avenidas Getúlio Vargas e a Princesa Isabel, impedindo o fluxo de veículos.