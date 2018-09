Estudantes protestam contra tarifa de ônibus em SP

O grupo se encontrou no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista. A previsão da organização do evento é a de que mais de três mil manifestantes se juntem ao ato. Os estudantes pretendem seguir a pé até a Assembleia Legislativa, na zona sul da cidade.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) disse que, às 11 horas, a faixa da direita da Avenida Paulista estava bloqueada no sentido Consolação, na altura do Masp, por causa de um carro de som usado pelos estudantes. A interdição causava morosidade no local.