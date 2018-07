Estudantes protestam por redução de tarifa em Fortaleza Cerca de cem universitários estão na tarde desta terça-feira na sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), em Fortaleza. Eles fazem a manifestação pela redução imediata da tarifa de 2,20 reais para 2 reais com meia passagem para estudantes, a um real.