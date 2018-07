Estudantes que moram na USP ocupam prédio

O grupo não informa quantos alunos estão dentro do prédio. Segundo a reitoria, são cerca de 25. Um dos manifestantes, que não quis se identificar, disse que a invasão foi decidida em assembleia da Associação de Moradores do Crusp (Amorcrusp), da qual participaram 60 moradores. Residem no Crusp aproximadamente 1,5 mil estudantes.

O protesto é pacífico, mas impediu o trabalho de funcionários da Divisão de Promoção Social, o que pode atrasar análises de pedidos de bolsa moradia e auxílios para alimentação.

Na manhã de ontem, a coordenadora do Coseas, Rosa Godoy, foi ao local para tentar negociar com os invasores. "Não quero que as coisas cheguem a um ponto em que não possamos mais conversar", afirmou Rosa. O grupo ficou de analisar se mandaria uma comissão para negociar com a coordenadora, mas até o fim da tarde de ontem não havia definição.