Estudantes reclamam de nova prova do Enem

No entanto, estudantes que se sentiram prejudicados e não receberam a convocação precisaram recorrer à Justiça. Foi o caso de Raissa Reis Crispim, de 18 anos, que concorre a uma vaga no curso de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A jovem só teve acesso ao local de prova amparada por uma ordem judicial da 20ª Vara Federal de Belo Horizonte, que concedeu liminar para que ela fizesse a prova. "Ela não foi convocada pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), apesar de ter tido problemas com a prova amarela também. Então foi preciso recorrer a uma medida judicial", disse Izabela Amaral Braga, advogada de Raíssa.

Segundo Izabela, sua cliente não foi orientada pelo fiscal de prova a constar em ata os problemas. Antes de buscar a Justiça, depois de não ter sido convocada, Raissa procurou informações, sem sucesso. "Ela não teve resposta nem positiva nem negativa do Inep. Na verdade, é uma desorganização", acrescentou.

SP

Ourinhos (SP) foi uma das 218 cidades escolhidas para a aplicação deste novo teste e o curioso é que somente dois candidatos estão realizando a prova, na Faculdade Estácio de Sá. O candidato Romulo Luiz Montanário não ficou satisfeito com a nova prova. "Eu me senti muito prejudicado com esse novo exame, porque não sei se serão as mesmas questões, se estará mais fácil", disse.

Já para o segundo candidato, que por coincidência tem o mesmo nome, Romulo Augusto Andrade Almeida, a anulação da primeira prova não o prejudicou. "Como sou treineiro, acredito que para mim não vai fazer diferença, as perguntas são válidas, pois é só um treino", disse. O Inep identificou mais de 9,5 mil alunos e os convocou por e-mail, SMS e telegrama. A prova começou às 13 horas, horário de Brasília, e se estenderá até as 17h30.

SC

Dos 202 candidatos convocados a prestar a nova prova do Enem em Santa Catarina, cerca de 50 compareceram ao Colégio Estadual Getúlio Vargas, em Florianópolis, um dos locais nas 42 cidades catarinenses onde ocorrem as provas. A evasão de 75% dos candidatos se deu ao fato de que nem todos chamados se sentiram prejudicados na primeira prova realizada no dia 6 de outubro. Outros preferiram ignorar a prova e partir para o tradicional vestibular nas instituições públicas e privadas do Estado. Conforme o Inep, aos faltosos prevalece o índice da nota obtida na primeira prova sem qualquer tipo de prejuízo.

PR

Na capital paranaense, quatro escolas estão refazendo as provas, reunindo cerca de 2.600 estudantes. A maior concentração de alunos é na Escola Hildebrando de Araujo, com cerca de 1 mil estudante. Também ocorreram provas no colégio estadual João Turim, Julia Wanderlei e faculdades Unibrasil.

Alguns estudantes reclamaram dos problemas ocorridos na primeira prova e sentiram-se prejudicados pois perderam um pouco a concentração da prova anterior. Além disso, vários estudantes enfrentaram problemas no trabalho. Foi o caso de Jeferson Alves, de 29 anos, que trabalha com manutenção elétrica. "Precisei deixar alguns compromissos para realizar a prova. Além disso, sentia-me mais preparado no dia em que a fiz pela primeira vez", disse Alves, que vai tentar uma vaga no curso de engenharia elétrica na Universidade Técnica Federal do Paraná. (UTFPR).

RS

Em Porto Alegre, a prova substitutiva do Enem foi realizada nas Faculdades Porto-Alegrenses (FAPA), no bairro Passo das Pedras, zona norte da cidade. Tassiane Amado de Paula, de 18 anos, não estava na lista de 20 candidatos aptos a realizar a prova no local. No teste passado, em 6 de novembro, ela recebeu o caderno amarelo que continha erros. Através de uma liminar, seu pai, o advogado Valdemar Francisco Wolf de Paula, de 57 anos, conseguiu o direito da realização do novo exame. "Na época, ela recebeu o caderno amarelo com erros. Os fiscais da sala ligaram para Brasília para receber instruções, e substituíram por um caderno novo faltando apenas uma hora para o término do tempo", disse o advogado. No Rio Grande do Sul, oito cidades estão realizando as provas.

BA

Em Salvador, são 16 estudantes que se sentiram prejudicados por problemas de impressão na prova amarela aplicada em novembro passado. Em razão do baixo número de estudantes, os testes estão sendo aplicados em um único local, o pavilhão de aulas da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no bairro do Canela.

Internos do sistema prisional baiano, dos regimes fechado, semiaberto e aberto, também estão se submetem ao exame hoje em unidades da capital baiana e em municípios do interior do Estado. Ao todo, 307 apenados de 13 unidades prisionais indicadas pela Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH) fazem as provas na Bahia.