Estudantes são acusadas de queimar garota com óleo Duas estudantes, de 16 e 17 anos, foram apreendidas pela Polícia Militar após jogar óleo quente em uma garota de 15 anos, na segunda-feira, no Jardim Pinheirinho, em Embu, na Grande São Paulo. A menina sofreu queimaduras no rosto, seios, braços, tronco e pernas e ainda foi agredida com uma ripa de madeira.