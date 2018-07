Estudantes são punidos por trote violento em Taubaté-SP Cinco estudantes acusados de liderar um trote violento contra 53 calouros do curso de medicina da Universidade de Taubaté (Unitau) terão que prestar seis meses de serviços comunitários e também pagar multas entre R$ 1 mil e R$ 3 mil para uma entidade que cuida de idosos carentes na cidade. Os veteranos foram acusados de constrangimento ilegal por, supostamente, cuspir no rosto dos novatos, os obrigar a dirigir em alta velocidade pela Via Dutra, simular cenas de sexo homossexual e comer pimenta e ração para cachorro, entre outros.