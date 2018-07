Estudantes se queixam; colégio quer processar Inep

"Acho uma injustiça. Eu estava preparada para um novo exame, mesmo sendo muito cansativo", disse Mariana Alcântara.

Ontem, os alunos do Christus receberam uma carta do advogado João Quevêdo Ferreira Lopes. Na carta, com o título A Bem da Verdade - A Farsa do Enem, o advogado diz que "não deveriam os responsáveis pela aplicação do exame reproduzir questões já tornadas públicas". Lopes defende processo contra os administradores do Enem, "pois todo ano é a mesma coisa". / C.P.