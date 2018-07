Estudantes sem visto pedem ajuda para universidades

Os estudantes universitários que não estão conseguindo obter o visto para fazer intercâmbio de trabalho e férias nos Estados Unidos buscam apoio das instituições de ensino para sensibilizar a embaixada americana.

O visto foi negado porque a temporada de trabalho de verão que cerca de 300 estudantes fariam no exterior - de dezembro deste ano a fevereiro de 2013 - coincidirá com o período de reposição das aulas perdidas por causa da greve das federais.

O fato de estarem em aula e ainda não terem concluído o semestre letivo torna os estudantes inaptos a participarem do programa. Parte deles trabalharia na Disney, em Orlando.

Alegando que o movimento grevista não foi uniforme nas 57 instituições que pararam, os universitários buscam, com o apoio das reitorias e professores, justificar que não haveria prejuízo acadêmico em seus cursos no País no período do intercâmbio. Antecipar aulas e provas também está entre as possibilidades. Os alunos pedem à embaixada atendimento individualizado para discutir cada caso.

"A greve na UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) foi diferente. Com o novo calendário, a gente vai ter um recesso até maior que o da federal do Rio Grande do Norte, que não entrou em greve", diz Carlos Wengerkievicz, aluno de Engenharia Elétrica. O estudante já gastou cerca de R$ 4 mil com despesas para a viagem à Califórnia.

A estudante de Produção Cultural na Federal Fluminense (UFF) Rafaella Britto, de 20 anos, pretende protocolar hoje, em conjunto com colegas, uma carta à reitoria. Mas, segundo o pró-reitor de graduação da UFF, Renato Crespo, "isso não faz parte da atividade curricular da universidade, é uma iniciativa do aluno".

Após encontro com os estudantes, a UFMG emitiu declaração afirmando que a universidade não tem um calendário único. A recomendação da instituição é que cada aluno procure os professores para verificar a situação de frequência.

Movimento. A IE Intercâmbio, uma das agências que fazem a intermediação desses programas, afirma que estuda alternativas para o ressarcimento. Em nota, a STB, outra empresa de intercâmbio, informa que "avaliará soluções personalizadas para minimizar o impacto da decisão de seus clientes". Procurada, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília afirma que a questão já foi resolvida e não comentará mais o assunto.