Estudantes têm até as 21 horas para se inscrever no ProUni

Estudantes que queiram cursar Ensino Superior em faculdades particulares podem se inscrever até as 21 horas desta sexta-feira, 13, no Programa Universidade para Todos (ProUni). O programa do Governo Federal concede bolsas de estudos integrais, parciais (50% do valor da mensalidade) e complementares (25%) a alunos de escolas públicas. Veja também: Portal para inscrição no ProUni Para participar o interessado deve ter obtido média mínima de 45 pontos no Enem e cursado o Ensino Médio completo em escola pública ou em escola privada com bolsa integral. É preciso ainda ter renda familiar máxima de R$ 622,50 para concorrer à bolsa integral ou de R$ 1.245 para a parcial (de 50%). Podem concorrer ainda professores da rede pública, sem restrição de renda familiar. Para eles estão disponíveis bolsas em cursos de Licenciatura, Normal Superior e Pedagogia. Os profissionais precisam estar na ativa e fazer parte do quadro permanente da instituição de ensino. As inscrições só são aceitas pela internet, no site do Ministério da Educação. Quem não tiver acesso ao computador pode usar as máquinas disponíveis nas faculdades participantes do programa. É preciso ter em mãos número de CPF e de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2007. O governo oferece 47 mil bolsas integrais, 42 mil parciais e 30 mil complementares. A divulgação dos nomes dos pré-selecionados acontece na próxima quarta-feira, 18. Eles terão de comparecer às instituições para as quais foram selecionados de 23 de junho a 4 de julho.