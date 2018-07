Estudo abre caminho para tratamento de infertilidade

Isso significa que as mulheres possuem células-tronco germinativas em seus ovários que continuam a produzir ovócitos no decorrer da vida, assim como ocorre com os espermatozoides nos testículos do homem - uma afirmação que carrega implicações profundas para o estudo da reprodução humana e para o tratamento da infertilidade. Tilly foi o primeiro a questionar o dogma alguns anos atrás, em 2004, com um trabalho na revista Nature. Agora, o trabalho da Universidade Jiao Tong de Xangai, publicado na edição de ontem da revista Nature Cell Biology, faz exatamente o que o pesquisador de Harvard não fez em 2004.

Liderada por Ji Wu, a equipe chinesa, como prova, marcou as células com uma molécula fluorescente chamada GFP, que permitiu rastrear visualmente e geneticamente a sua evolução. No final, tanto os óvulos quanto os camundongos gerados por eles tinham a proteína verde. ?A menopausa ocorre não porque acabam os ovócitos, mas porque os ovários ficam velhos. A fábrica para de funcionar?, explica o Tilly. ?Se entendermos melhor como isso ocorre, talvez possamos mantê-la funcionando por mais tempo.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.