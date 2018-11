Estudo americano esfriou entusiasmo com o tratamento

Mas em 1992 foi publicado um estudo americano - a Iniciativa da Saúde da Mulher (WHI, na sigla em inglês) - que avaliou 16.608 mulheres de 50 a 79 anos, divididas em dois grupos: o primeiro recebeu estrógeno e progesterona e o outro, placebo.

Após 5,5 anos, decidiram encerrar o estudo antecipadamente, pois se comprovou que os riscos da reposição excederam os benefícios. As mulheres tratadas com hormônio tiveram aumento de 29% de ataques cardíacos, 41% de AVC, 113% de embolias pulmonares e 26% de câncer de mama. Em contrapartida, o risco de fraturas ósseas diminuiu 34% e o de câncer de cólon, 37%.

Desde então, a reposição hormonal passou a ser indicada apenas para casos em que a mulher não apresente fatores de risco e os sintomas desagradáveis sejam realmente intensos.

Para o presidente da Associação de Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo, Cesar Fernandes, o problema do WHI for ter misturado mulheres de diferentes idades, já que aquelas nos primeiros cinco anos do climatério seriam mais beneficiadas. / K.T.