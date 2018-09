Estudo aponta risco do excesso de TV à criança Crianças que passam muito tempo em frente a uma tela têm mais risco de sofrer problemas psicológicos, mesmo que mantenham atividade física intensa, indica estudo da revista Pediatrics. De acordo com a pesquisa, as crianças que passavam duas ou mais horas por dia em frente à TV ou ao computador eram mais hiperativas, tinham mais dificuldades em se relacionar socialmente e mais problemas emocionais