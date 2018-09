Estudo aponta SP como 4ª cidade mais cortês do mundo Pesquisa realizada pela Reader''s Digest aponta que a cidade de São Paulo é a Quarta mais cortês do mundo, empatando com Berlim, na Alemanha, e Zagreb, na Croácia. No topo da lista está Nova York (1ª), nos Estados Unidos, seguida por Zurique (2ª), na Suíça, e Toronto (3ª), no Canadá. Ao todo, foram analisadas 36 grandes cidades espalhadas pelo globo. Ainda segundo o ranking, Paris (França) aparece em 15.º lugar, empatada com Buenos Aires (Argentina) e Londres (Inglaterra). O levantamento ficou por conta de repórteres da revista que, disfarçados, tentaram medir indicativos de bons modos da população. Eles checaram, por exemplo, se os moradores têm o hábito de ajudar a pegar objetos caídos na rua, de agradecer em situações rotineiras como nas compras, e ainda de praticar gentilezas como segurar a porta para alguém entrar no edifício. Cada uma dessas situações foi repetida cerca de 20 vezes em cada região das cidades testadas. Outra boa notícia: ao comparar o resultado deste ano com o do ano passado, São Paulo subiu uma posição no ranking. Em 2007, estava em quinto lugar. ?O povo acolhedor é um dos principais trunfos para um destino turístico de sucesso?, comemora Caio Luiz de Carvalho, presidente da SPTuris, empresa oficial de promoção turística e de eventos no Município, que vem investindo na formação de profissionais fundamentais no receptivo. É o caso de taxistas e guias que passam por cursos de capacitação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.