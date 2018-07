Estudo avalia se dengue pode afetar o coração

Outros 12 pacientes mortos com dengue tiveram seus casos analisados na Faculdade de Medicina da Unaerp. No caso de maior destaque, a doença evoluiu para uma miocardite, que teria provocado a parada cardíaca que matou a mulher.

De acordo com os pesquisadores, há casos semelhantes em locais como Tailândia e Índia. Mas, diferentemente do ocorrido nesses países, que envolveu o tipo 3 do vírus, em Ribeirão Preto a ação se deu com o vírus tipo 1, algo até então desconhecido. Esse caso chamou atenção porque a mulher não vinha tomando medicamentos e não tinha histórico de doenças cardiovasculares. Ela apresentou o primeiro sintoma da dengue e morreu três dias depois. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.