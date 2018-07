Estudo coloca Brasil como o maior consumidor de crack Estudo do Instituto Nacional de Pesquisa de Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas (Inpad) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) apontou o Brasil como o maior mercado mundial do crack e o segundo maior de cocaína. Os dados da pesquisa - que ouviu 4,6 mil pessoas com mais de 14 anos em 149 municípios do país - foram apresentados nesta quarta-feira, na capital paulista, informa a Agência Brasil.