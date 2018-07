Estudo comprova efeito da acupuntura para dor

As agulhas usadas na acupuntura em certos pontos do corpo ativam receptores cerebrais responsáveis pela dor, causando efeito analgésico, mostra estudo da revista Nature. O trabalho ajuda a desvendar o mecanismo neurológico por trás da prática oriental milenar. Até agora, muitos cientistas acreditavam que os resultados se deviam ao efeito placebo. Em camundongos submetidos a sessões de acupuntura nos joelhos, ocorreu no local uma alta concentração de adenosina, neurotransmissor com efeito sedativo. /