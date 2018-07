Estudo de brasileiro permite a ratos 'ver' luz infravermelha

O trabalho, feito com ratos, é assinado pelo neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis, da Universidade Duke, nos EUA; por Eric Thomson, aluno de pós-doutorado de seu laboratório; e Rafael Carra, estudante de graduação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Nicolelis e Thomson assinam o trabalho também como pesquisadores do Instituto Internacional de Neurociências de Natal Edmond e Lily Safra (IINN-ELS), apesar de Thomson não estar listado como pesquisador no site do IINN-ELS. Carra, por sua vez, passou um período como intercambista no laboratório de Nicolelis em 2012, de modo que não fica claro se alguma parte do trabalho foi feita no Brasil.

Procurado pelo Estado ontem, Nicolelis se recusou a dar entrevista. Questionado por e-mail sobre quais partes da pesquisa haviam sido feitas no Brasil e qual era a relação de Thomson com o IINN-ELS, respondeu: "Em duas semanas, quando sair o outro trabalho numa outra revista do grupo Nature, você vai saber".

Reportagens publicadas pelo Estado em dezembro denunciaram um "apagão científico" no IINN-ELS desde agosto de 2011, quando praticamente toda sua equipe científica abandonou o instituto, alegando impossibilidade de trabalhar com Nicolelis.

Lideranças científicas criticam o fato de Nicolelis raramente estar presente em Natal e produzir sua ciência fora do País, apesar de o IINN-ELS receber um volume de recursos públicos federais muito acima dos padrões da ciência brasileira. Entre eles, um aporte direto (sem edital) de R$ 33 milhões para o projeto Andar de Novo, no qual Nicolelis promete colocar um jovem paraplégico para dar o chute inicial da Copa do Mundo de 2014.