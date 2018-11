Estudo decifra genoma do cacau e do morango Equipes de cientistas decifraram os códigos genéticos do morango silvestre e de um certo tipo de cacau usado para fazer chocolates finos. Segundo os pesquisadores, os estudos devem ajudar no desenvolvimento de melhores variedades de produtos alimentícios, incluindo frutas resistentes a pragas, com aroma e aparência mais agradáveis, tolerantes ao calor e que exijam menos fertilizantes.