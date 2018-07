Estudo define gestão de região Os planos de manejo são documentos que definem como deve ser feita a gestão das unidades de conservação, entre elas as Áreas de Proteção Ambiental (APAs). Neles, ficam estabelecidas as normas de zoneamento ambiental e o grau de proteção de cada trecho, bem como as atividades que são permitidas para cada área das APAs - de uso sustentável, com possibilidade de existência de casas, visitação pública e pesquisa ambiental. Eles trazem informações como a lista de espécies de fauna e flora, as regiões mais preservadas e também quais são as unidades de conservação que estão mais degradadas. Os planos de manejo são elaborados por uma equipe multidisciplinar e levam em conta características da composição física, biológica e socioeconômica dos ambientes. Os planos devem ser feitos com objetivo de desenvolver o local de forma sustentável, promovendo também a conservação dos recursos naturais.