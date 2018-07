Estudo do InCor aponta 66,3% acima do peso

Os dados foram coletados em mutirões da saúde promovidos em outubro do ano passado em estações do Metrô, no Parque Ibirapuera e no chamado Quadrilátero da Saúde, onde fica o complexo do HC. A amostra inclui a análise da altura e do peso dessas 15 mil pessoas para cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Todos os participantes moram na cidade de São Paulo.

O sobrepeso é estabelecido quando o IMC fica entre 25 e 29,9. Quando o IMC passa de 30,

a pessoa é considerada obesa. Do total de pessoas avaliadas pelo programa, 19% tinham obesidade grau 1 (forma mais leve); 7,2%, obesidade grau 2; e 2,7% a grau 3 (obesidade mórbida). Os resultados chamam a atenção porque dados do Vigitel 2011

(pesquisa telefônica feita pelo Ministério da Saúde) apontavam que 15,8% dos brasileiros estão obesos e 48,5% com sobrepeso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.