Estudo do Pnuma mostra ameaça às aves migratórias

A ONU diz que cerca de 19% das aves estão classificadas como migratórias. Um total de 31 espécies se encontra na lista vermelha da União Mundial para Conservação da Natureza . Entre elas, o periquito-de-ventre-laranja, o maçarico-de-bico-fino e o albatroz-das-galápagos. Essas espécies enfrentam ameaças como a agricultura e a invasão de animais exóticos.

FAUNA MARINHA

Exploração de óleo nas Malvinas é questionada

Após o grande vazamento de óleo no Golfo do México, ambientalistas alertam dos riscos, para a fauna marinha, da exploração de petróleo nas Ilhas Malvinas. No arquipélago, no Atlântico Sul, vivem 80% dos indivíduos da espécie albatroz-de-sobrancelha de todo o mundo, além de diversas espécies de pinguins. De acordo com Craig Dockrill, diretor da ONG ambientalista Falklands Conservation, os hábitos de boa parte das aves migratórias e animais marinhas das ilhas ainda não foram estudados pela ciência. "Se vai haver exploração de gás e petróleo nas ilhas, isso tem de ser feito respeitando o meio ambiente, com estudos de impacto na natureza", diz Dockrill.

CLIMA

Morales leva resultado de conferência à ONU

O presidente da Bolívia, Evo Morales (foto), encontra-se na segunda-feira com o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-Moon, em Nova York. O presidente entregará à ONU as conclusões do fórum sobre clima realizado em Cochabamba no mês passado. O documento também será entregue a representantes do G-77, grupo que reúne 130 países em desenvolvimento. O documento pede aos países ricos que reduzam pela metade suas emissões de gases-estufa até 2020, em comparação aos níveis de 1990. Organizações sociais também pedem a criação de tribunal de justiça do clima.

GREVE DO IBAMA

Servidores prometem entregar cargos

Para pressionar o governo, a Associação dos Servidores do Ibama (Asibama) anunciou que centenas de servidores em greve entregarão seus cargos comissionados na semana que vem, o que prejudicará a capacidade de fiscalização do órgão. /