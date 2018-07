Estudo encontra fóssil mais antigo de animal

Numa descoberta que empurra para trás a data do surgimento dos primeiros animais no planeta Terra, cientistas da Universidade Princeton, nos Estados Unidos, anunciam a descoberta dos mais antigos fósseis de um corpo animal, o que indica que criaturas primitivas semelhantes a esponjas viviam em recifes marinhos há 650 milhões de anos.

Os fósseis, descobertos debaixo de um depósito glacial de 635 milhões de anos no sul da Austrália, representam a mais antiga evidência de corpo animal, superando o recorde anterior em pelo menos 70 milhões de anos.

Na primeira metade da Era Neoproterozoica (de 1 bilhão a 542 milhões de anos atrás), a Terra viveu um período de grande agitação: à fragmentação do macrocontinente conhecido como Rodinia foram somadas mudanças na composição dos oceanos, que passaram de uma composição química rica em sulfatos a uma abundante em ferro, e o incremento notável dos níveis de oxigênio na atmosfera.

Poderia se dizer que esse período constituiu a revolução biológica mais importante que o planeta viveu, já que foi nessa época que os seres unicelulares evoluíram para formas mais complexas e deram lugar aos primeiros organismos pluricelulares, antepassados da fauna atual.

Graças à técnica do relógio molecular - que estima as datas para a evolução com base nos conhecimentos adquiridos sobre os mecanismos bioquímicos que a governam -, já se sabia que as esponjas surgiram de 850 a 635 milhões de anos atrás, mas ainda não havia nenhuma prova fóssil.

Os pesquisadores de Princeton Adam Maloof e Catherine Rose encontraram os novos fósseis enquanto trabalhavam num projeto sobre os vestígios de uma era glacial de 635 milhões de anos atrás. Suas descobertas, publicadas na edição de ontem da revista Nature Geoscience, oferecem a primeira evidência direta de que vida animal existiu antes - e provavelmente sobreviveu - ao evento conhecido como "Terra Bola de Neve", quando a chamada glaciação marinoana deixou boa parte do planeta coberta de gelo. "Estamos acostumados a encontrar lascas de lama no meio da rocha e, à primeira vista, foi o que pensamos que estávamos vendo", disse, por meio de nota, Maloof.

"Mas então notamos essas formas repetidas aparecendo em toda parte - forquilhas, anéis, placas perfuradas, bigornas. No segundo ano, notamos que tínhamos achado um tipo de organismo e decidimos analisar os fósseis. Ninguém esperava que encontrássemos animais que viveram antes da era glacial. E já que os animais provavelmente não evoluíram duas vezes, fomos, de repente, confrontados com a questão de como algum parente desses animais sobreviveu à Terra Bola de Neve", pondera.