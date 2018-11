Estudo explica como feios conquistam beldades

Um estudo conduzido por pesquisadores americanos ofereceu uma explicação para o fato de muitos homens feios conseguirem conquistar mulheres muito mais bonitas do que eles: falta de autocrítica, ou quase isso.

Segundo o estudo, homens considerados pouco aquinhoados com atributos de beleza física parecem crer que são mais atraentes do que o são na realidade, aumentando a sua autoconfiança e levando-os à ação.

Para os pesquisadores, que publicaram seu artigo na revista científica "Psychological Science", mais que uma simples autoilusão, essa percepção distorcida é um mecanismo evolutivo importante na preservação da espécie.

No processo de conquista, diz uma das autoras do estudo, Carin Perilloux, do Departamento de Psicologia do Williams College, em Massachussetts, "há dois erros que um homem pode cometer".

"Ou ele pensa 'Uau, essa mulher realmente está interessada em mim' - e ela não está, o que pode ter um custo, como um constrangimento ou um baque na sua reputação. Ou ela está interessada e ele perde a chance", diz.

"Ele perde uma oportunidade de acasalamento - o que é um custo imenso em termos de sucesso reprodutivo."

Percepções distorcidas

Os experimentos foram feitos com 96 rapazes e 103 moças universitárias, que foram submetidos ao que no mercado dos relacionamentos se conhece como "speed dating", revezando-se a cada três minutos de conversa com cinco possíveis parceiros.

Antes dos encontros relâmpagos, os participantes avaliaram a si mesmos e aos seus paqueras em uma escala de beleza, e revelaram seu grau de interesse em um encontro sexual imediato.

Depois do encontro, eles avaliaram seus parceiros em diversos outros critérios, incluindo aparência e possibilidade de topar um encontro sexual.

Os resultados revelaram que os homens que estavam buscando um relacionamento sexual de curto prazo são mais inclinados a superestimar o interesse das mulheres neles.

Os homens que acreditavam ser mais bonitos do que são também perceberam um maior interesse das mulheres por eles - o que não era necessariamente verdade.

Já os homens de fato considerados bonitos pelas mulheres não pareceram ter essa visão distorcida.

Quanto mais atraente a mulher, maiores as chances de um homem superestimar o interesse dela, indicaram os resultados.

Por outro lado, as mulheres tenderam a subestimar o interesse dos homens.

Sobrevivência da espécie

O estudo procurou identificar nuances naquilo que já havia sido constatado em pesquisas científicas, que muitos homens superestimam o interesse que despertam nas mulheres.

Entretanto, disseram os pesquisadores, essas percepções distorcidas são importantes para garantir o sucesso sexual dos indivíduos e, por conseqüência, a sobrevivência da espécie humana.

Os pesquisadores concluíram que os homens que não se intimidam com sua aparência física - mesmo correndo o risco de uma rejeição - consistentemente se dão melhor, e passam seus genes da "distorção" para seus herdeiros biológicos.

No caso dos homens que estão buscando um relacionamento de curta duração, afirmaram os pesquisadores, os "problemas adaptativos são ligeiramente diferentes".

"Estes são limitados principalmente no número de parceiros, portanto superestimar é ainda mais importante", afirmou Perilloux.

Para os pesquisadores, tanto homens como mulheres se beneficiariam de ter em mente estes aspectos do relacionamento entre os sexos.

Perilloux defende que as mulheres explicitem suas intenções - ou a falta delas - "o mais claro possível".

Já os homens devem estar cientes de podem se equivocar em suas percepções - não para impedi-los de agir, mas para "evitar um coração partido depois".